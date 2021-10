Esporte Anapolina anuncia Vilson Tadei após demissão de Lucas Oliveira Time colorado entra em campo nesta quarta-feira (6), contra o Inhumas, pela 2ª rodada da Divisão de Acesso

Um dia após anunciar a demissão de Lucas Oliveira, a Anapolina confirmou a contratação do técnico Vilson Tadei para a sequência da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O treinador aguarda regularização, mas deve estrear no comando da equipe nesta quarta-feira (6), contra o Inhumas, pela 2ª rodada da competição estadual. ...