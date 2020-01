Esporte Anapolina age rápido e contrata novo treinador Rafael Toledo, ex-Vila Nova, assume a Rubra a menos de uma semana da estreia da equipe no Campeonato Goiano. Cinco jogadores foram liberados no clube

Não foi só no Goiânia que o dia foi agitado. A seis dias da estreia no Campeonato Goiano, a Anapolina trocou toda sua comissão técnica e liberou seis jogadores. Estevam Soares, que comandaria a Rubra no Goianão, foi demitido nesta quinta-feira (16) e Rafael Toledo, ex-Vila Nova, assume a equipe colorada a partir desta sexta-feira (17). “Decidimos realizar algumas muda...