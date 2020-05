Esporte Anapolina é condenada a pagar mais de R$ 80 mil para o meia Léo Lima Rubra diz que ainda não foi notificada da decisão, mas que vai recorrer. Em 2019, jogador defendeu o clube em dois jogos e foi dispensado

A Anapolina foi condenada em primeira instância, na Justiça do Trabalho, a pagar R$ 80 mil, além de danos morais e honorários advocatícios, para o meia Léo Lima. O jogador defendeu a equipe no início do ano passado e foi dispensado após 86 minutos em dois jogos disputados. O processo estava em trâmite desde setembro de 2019 e foi sentenciado em abril desde ano. Na aç...