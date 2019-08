Esporte Ana Sátila e Pepê garantem dois ouros para o Brasil na canoagem slalom do Pan Sátila brilhou no C1 e venceu com folga a final. Já Pepê foi campeão no K1 em uma disputa acirrada

Ana Sátila e Pepê Gonçalves conquistaram neste domingo a medalha de ouro na canoagem slalom nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A primeira brilhou no C1 e venceu com folga a final. Já Pepê foi campeão no K1 em uma disputa acirrada. Além deles, Felipe Borges foi bronze no C1. Já Omira Estácia chegou em segundo lugar, mas recebeu uma punição polêmica e perdeu a m...