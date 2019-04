Esporte Ana Patrícia e Rebecca batem checas e conquistam etapa chinesa do vôlei de praia A etapa foi a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino

A dupla Ana Patrícia e Rebecca conquistou neste domingo (28) o título da etapa de Xiamen, na China, do Circuito Mundial, que é de nível quatro estrelas e vale pontos para a classificação aos Jogos de Tóquio-2020, no Japão. Na decisão, superaram as checas Hermannova e Slukova por 2 sets a 0 - com parciais de 25/23 e 26/24, em 42 minutos. A impressionante campanha das b...