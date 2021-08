Esporte Ana Marcela, que previa fim da 'vida útil de atleta' em Tóquio, foca em Paris-2024 Atleta considerava, em 2018, as Olimpíadas de Tóquio como a última chance para conquistar a sonhada medalha

George Cunha, 63, conta ter tido a sensação de déjà-vu ao falar pela primeira vez com a filha Ana Marcela Cunha, 29, horas depois da conquista do ouro na maratona aquática nos Jogos de Tóquio, na última terça-feira (3). Quase dez anos antes, em 19 de julho de 2011, o pai da nadadora precisou dizer mais do que palavras elogiosas ao término da prova de 10 km no mun...