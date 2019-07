Esporte Ana Marcela leva ouro e vira a maior medalhista da maratona aquática em Mundiais A baiana Ana Marcela triunfou nesta terça ao completar esta prova de 5km com o tempo de 57min56s

Ana Marcela Cunha fez história nesta terça-feira, em Gwangju, da Coreia do Sul, ao vencer a prova dos 5km da maratona aquática feminina do Mundial de Esportes Aquáticos. Essa é a quarta medalha de ouro conquistada pela brasileira na história da competição, na qual anteriormente ela também subiu ao topo do pódio ao triunfar nas disputas de 25km em 2011, 2015 e 2017. ...