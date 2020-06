Esporte Ana Marcela Cunha utiliza equipamento de última geração para 'nadar' no seco A maratonista aquática, dona de 11 medalhas mundiais, demonstra confiança para o período pós-pandemia

Com a proibição do uso de piscinas imposta pelas autoridades brasileiras, Ana Marcela Cunha está usando um equipamento de última geração para "nadar" no seco. O aparelho ergonômico chamado "VASA" simula a movimentação e o esforço feito pela nadadora na piscina. "São diversas regulagens que representam a força que exerço, a potência, e até a resistência natural da água", c...