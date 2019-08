Esporte Ana Marcela Cunha confirma o favoritismo e vence a maratona aquática no Pan Viviane Jungblut terminou na terceira colocação, conquistando a medalha de bronze e fazendo a dupla brasileira no pódio

Em um domingo cheio de medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, a primeira de ouro do dia foi na maratona aquática. Maior vencedora de provas em águas abertas, Ana Marcela Cunha conquistou o ouro da prova de 10km com o tempo de 2h00min51s9, mais de 31 segundos à frente da argentina Elisabeth Biagioli, e trouxe uma medalha inédita para o País. ...