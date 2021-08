Esporte Ana Marcela Cunha é ouro na maratona aquática em Tóquio-2020 Nadadora brasileira completou a prova em 1h59min30seg

A baiana Ana Marcela Cunha, de 29 anos, conquistou medalha de ouro na maratona aquática de 10 km nas Olimpíadas de Tóquio-2020, no Odaiba Marine Park, na capital japonesa, nesta terça-feira (3, horário de Brasília), já manhã de quarta (4) no Japão. Ela completou a prova em 1h59min30seg, à frente da holandesa Sharon van Rouwendaal, com o tempo 1h59m31s7, e da aus...