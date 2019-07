Esporte Ana Marcela conquista tetracampeonato mundial na maratona aquática de 25km Nadadora brasileira é a maior medalhista da história da maratona aquática em mundiais

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha, maior medalhista da história da maratona aquática em Mundiais, conquistou a medalha de ouro na disputa dos 25km, nesta sexta-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos. Na prova, disputada em Gwangju, na Coreia do Sul, a atleta completou o percurso em 5h08min03s, terminando com folga em relação às demais participantes. Os outros...