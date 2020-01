Esporte Anúncio de Gabigol muda até página da Wikipédia sobre 'Dia do Fico' Torcida do Flamengo vai ao delírio com permanência do atacante

Antes mesmo de o Flamengo anunciar a compra definitiva de Gabigol, o jogador confirmou a permanência no clube ao divulgar no Twitter, na manhã desta terça-feira, um vídeo em que diz: “Se é para o bem da nação, eu fico”. A torcida rubro-negra, é claro, foi ao delírio. A empolgação foi tão grande que até mesmo a página do Dia do Fico na Wikipédia foi alterada. O h...