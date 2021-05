Esporte Anúncio da Copa América no Brasil tem repercussão no mundo político; veja reações A competição entre as seleções sul-americanas de futebol ficou sem sede no último domingo (30), quando a Argentina abriu mão de recebê-la pelo aumento de casos de Covid-19

O anúncio de que o Brasil será a sede da Copa América entre junho e julho gerou reações variadas no mundo político. Figuras aliadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) procuraram mostrar, embora timidamente, que veem com bons olhos a definição. Os oposicionistas, com diferentes graus de indignação, questionaram a decisão repentina. A competição entre ...