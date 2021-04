A primeira metade dos dois confrontos entre Anápolis e Vila Nova será a oportunidade que Galo e Tigre terão para mostrar em campo que o discurso pré-jogo terá resultado dentro do gramado. As equipes fazem o primeiro duelo das quartas de final, neste domingo (25), a partir das 16 horas, no Estádio Jonas Duarte.

Na equipe mandante, o papo é manter a sequência positiva da reta final da fase de grupos e criar vantagem na eliminatória. O Tigre, por sua vez, quer esquecer atuações recentes em que foi criticado, como nas derrotas para Jaraguá e Goianésia, e voltar a jogar como um dos favoritos ao título.

Campeão da Copa do Brasil como auxiliar, em 2005, pelo Paulista, de Jundiaí-SP, o treinador Wagner Lopes cobra respeito ao Anápolis. O técnico explica que o Galo vive momento positivo, com quatro vitórias nos últimos seis jogos, e, por ser um clube do interior em boa fase, a expectativa é que tenham o objetivo de seguir com o retrospecto positivo para superar o Vila Nova e avançar às semis.

“O máximo de respeito ao adversário, acho fundamental. Estudamos muito, buscamos informações, mas é outro campeonato a partir de agora. É um jogo fora e outro em casa. Estudar da melhor maneira possível as variações que eles têm, os padrões de jogo, de jogadas ensaiadas e tudo que já vimos. Vou falar para o nosso jogador respeitar e jogar no seu limite. O que passou, passou. Daqui pra frente, é focar porque serão dois jogos difíceis”, comentou Wagner Lopes, que foi campeão goiano em 2019 pelo Atlético-GO e, na caminhada até o título, superou o rival do Anápolis, a Anapolina, nas quartas de final.

De acordo com o volante Dudu, equipes do interior costumam se motivar mais quando vão enfrentar times da capital. Na temporada passada, o jogador participou da campanha histórica do Jaraguá no Campeonato Goiano, clube que ele também defendeu em 2019.

Será o quinto duelo eliminatório seguidos do Vila Nova no primeiro mata-mata, após fase de classificação, contra um time do interior. Em 2017 e 2019, o Tigre superou a Aparecidense e o Crac, respectivamente. Em 2018 e no ano passado, foi superado por Aparecidense e Jaraguá. O tira-teima no curto período será contra o Anápolis.

Para o volante colorado, o Vila Nova terá de mostrar em campo que evoluiu nos poucos dias de treinos que teve até a disputa do primeiro jogo. “Fizemos um excelente campeonato até aqui, mas a página da 1ª fase foi virada. Nos classificamos bem, poderíamos ter sido melhores, mas não tem como lamentar. O confronto contra o Anápolis já está aí. Aproveitaremos os treinos para que, em campo, nós possamos minimizar os erros e começar as quartas de final com o pé direito para buscar a classificação em casa”, salientou Dudu.

O Galo da Comarca chega embalado contra o Vila Nova. No clube tricolor, a chegada do técnico Luiz Carlos Winck foi um ponto determinante para o sucesso do Anápolis na reta final da fase de grupos. A equipe conquistou 12 de 18 pontos possíveis e se classificou na 3ª posição do Grupo A.

“Entendemos que vivemos (Anápolis e Vila Nova) momentos diferentes no agora, nossa equipe vem motivada com resultados interessantes, mas também como em crescimento. Não esquecemos que vamos enfrentar uma das maiores equipes do Centro-Oeste, que é o Vila Nova, favorito. Será uma competição diferente, teremos concentração nos dois jogos. O Winck vai passar tudo que o Vila tem de mais forte. Nós temos condições de explorar o que eles têm de defeito e a parte mental será fundamental nos confrontos”, analisou o experiente atacante Anselmo, artilheiro do Anápolis no Estadual.

O Galo da Comarca chega às quartas de final pelo segundo ano seguido, desde que retornou da Divisão de Acesso. Na temporada passada, o Anápolis parou justamente nas quartas de final para o Atlético, que viria a se tornar bicampeão.

“Vamos jogar de acordo com o que o jogo tem a oferecer. Conseguir a vitória é ideal, mas vamos trabalhar em cima dos pontos fortes e fracos do adversário para entender qual o melhor lado que podemos explorar da nossa parte ofensiva, neutralizando os pontos fortes e vamos fazer valer o nosso mando”, frisou Anselmo.

SERVIÇO DO JOGO

ANÁPOLIS: Saulo; Matheus Mega (Vinícius Alves), Eduardo Moura, Lucas Lima e Hugo Leonardo; Thiago Batista, João Ananias e Vitinho (Igor Soares); Anselmo, Ivamar e Riquelme. Técnico: Luiz Carlos Winck.

VILA NOVA: Georgemy; Celsinho, Rafael Donato, Walisson Maria e William Formiga; Dudu, Pedro Bambu, Arthur Rezende e Alan Mineiro; Pedro Júnior e Thiaguinho. Técnico: Wagner Lopes.

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis/GO)

Data: 25/4/2021 (domingo)

Horário: 16 horas

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Márcio Soares e Adriano Mendes.