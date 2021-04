Esporte Anápolis x Grêmio Anápolis: rivais locais poupam titulares

No Estádio Jonas Duarte, às 15h30 desta quinta-feira (22), Anápolis e Grêmio Anápolis se enfrentam com poucas aspirações nesta última rodada. Com suas posições definidas no Grupo A - a Raposa é 2ª colocada e Galo é o 3º -, as duas equipes vão poupar titulares. O diretor de futebol do Anápolis, Carlinhos Capilat, confirmou que a equipe que entrará em campo será recheada ...