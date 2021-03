O Anápolis Vultures encerrou suas atividades na noite de quinta-feira (18) e não irá mais participar de nenhuma competição, incluindo o Brasileiro de Basquete, em que a equipe goiana estava classificada para os playoffs. As categorias de base também foram encerradas. A decisão ocorreu por problemas financeiros.

Segundo o presidente da equipe, Murilo Neves, de 30 anos, os atletas do Vultures estão com dois meses de salários atrasados e o problema financeiro é o motivo para o fim do projeto criado em 2013.

“Eu sou professor (de Educação Física) e não tenho como sustentar uma equipe. Temos um time sólido, sem tantos custos, mas preciso honrar com os compromissos. Sozinho, não consigo sustentar uma equipe. Com dor no coração, decidi parar. Assim, as dívidas não aumentam mais”, desabafou o dirigente e fundador do Vultures.

Murilo Neves explicou que, no início deste ano, chegou a ter conversas com o atual vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, que teria prometido ajuda para encontrar parcerias para o Vultures conseguir se manter em meio à pandemia da Covid-19 e disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete.

“Tivemos promessas do poder executivo (da cidade), nos convidou a fazer o projeto, prometeu apoio de parcerias e busca de parcerias com empresários da cidade. Nos fizeram trazer os atletas, montamos uma equipe muito boa, porém, no andar da carruagem nos abandonaram mesmo mostrando os bons resultados”, contou Murilo Neves.

Por meio de nota, após contato da reportagem, o vice-prefeito de Anápolis se manifestou. "A assessoria de imprensa do vice-prefeito Márcio Cândido informa que, em conversas informais com representantes da equipe Anápolis Vultures, ainda no ano de 2020, foi cogitada a possibilidade de incluir o time no projeto Torcida Premiada, no qual a Prefeitura incentiva financeiramente equipes profissionais de vários esportes, através da conversão de impostos em troca de ingressos dos jogos. Porém, o programa Torcida Premiada foi suspenso temporariamente devido à pandemia e a impossibilidade financeira de manter o projeto. Informamos ainda que, na atual gestão municipal, o esporte amador e profissional sempre contou com irrestrito apoio da Prefeitura."

O Vultures está classificado para os playoffs do Brasileiro de Basquete, mas a desistência da competição ainda será oficializada junto à Confederação Brasileira de Basketball (CBB). A equipe goiana possui 13 atletas no time profissional, nove de outros estados (Minas Gerais, Rio Grande do Norte e São Paulo). Todos foram comunicados do encerramento das atividades, assim como os pais de mais de 70 alunos nas escolinhas de basquete promovidas.

“Ontem (quinta-feira, 18), comuniquei aos atletas e aos pais das crianças que participam da escolinha. Estou fazendo a carta à CBB, talvez gere processo para mim, vou arcar, é a vida. Não tem como continuar. Provavelmente será gerado um processo para o time, que pode ser julgado no STJD e punido”, disse Murilo Neves, que alega que irá vender um imóvel da sua família para pagar os salários atrasados para os jogadores do Vultures.

O dirigente, que também foi atleta, disse que não pretende trabalhar mais com equipes de basquete e cogita desistir de dar aulas de Educação Física. “Estou tão frustrado que não sei o que vou fazer da minha vida. Se tiver que trabalhar para pessoas, eu vou. Não me vejo mais no esporte, na Educação Física. Não estou acabando só com a minha carreira mas também com o sonho de atletas que se dedicaram no dia a dia para mostrar o nome deles. A única palavra que consigo dizer para as pessoas que acabei com sonhos é desculpas. Eu acreditei em pessoas que não tinham palavras”, desabafou Murilo Neves.

O Vultures é o atual campeão goiano e bicampeão da Copa Goiânia. O time goiano terminou a fase de grupos na 4ª colocação do Brasileiro de Basquete, com quatro vitórias e seis derrotas, e aguardava a conclusão dos jogos da Conferência Hélio Rubens Garcia para conhecer seu adversário nos playoffs do torneio. Agora, o Vila Nova/AEGB é o único representante do basquente goiano no torneio.