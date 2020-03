Esporte Anápolis vence em casa e entra no G8 do Goianão

O Anápolis venceu o Goianésia por 2 a 1, neste domingo (8), no Jonas Duarte, e entrou na faixa de classificação do Campeonato Goiano, além de frear a pontuação de um clube bem posicionado para avançar às quartas de final do Goianão. O Galo chegou a abrir 2 a 0, com gols de Paulinho (de pênalti) e João Magno, mas viu Elias diminuir para o Azulão do Vale. Após dois e...