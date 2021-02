Esporte Anápolis Vôlei vence duelo goiano contra Vila Nova na Superliga B; times voltam a jogar em casa Com apenas um jogo disputado, equipe anapolina é vice-líder da competição de acesso à Superliga

Os dois representantes goianos na Superliga B fazem jogos em casa pela 4ª rodada nos dois próximos dias. Anápolis Vôlei e Vila Nova/Universo se enfrentaram no sábado (30), em Anápolis, e a vitória foi do time da casa por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/16). O clube anapolino, que tem apenas um jogo, é vice-líder da competição com três pontos. Com três partidas disputadas, o...