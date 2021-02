Esporte Anápolis Vôlei vence a segunda na Superliga B

Em busca de um lugar na elite do vôlei nacional, o Anápolis Vôlei venceu a segunda na Superliga B masculina. Depois de vencer o duelo goiano contra o Vila Nova, a equipe anapolina bateu o carioca Niterói Vôlei por 3 sets a 1, na noite desta quarta-feira (4), com parciais de 25/20, 24/26, 25/23 e 25/20. A partida foi disputada no ginásio Newton de Faria, em Anápol...