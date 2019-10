Esporte Anápolis Vôlei perde para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro Em partida muito equilibrada, clube goiano acaba superado em partida do 7º circuito do estadual

O Anápolis Vôlei entrou em quadra na noite desta quarta-feira (09), encerrando o 7º circuito do Campeonato Mineiro. No Ginásio Newton Faria, em Anápolis, os goianos fizeram uma partida equilibrada, mas acabaram superados pelo Sada Cruzeiro, por 3 sets a 2. As parciais do primeiro e terceiro sets foram as mais parelhas do jogo, sem nenhuma equipe abrir larga vantag...