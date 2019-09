Esporte Anápolis Vôlei faz estreia com vitória na Superliga C Equipe goiana não encontra resistência para triunfar por 3 a 0 sobre Viva Vôlei, do Mato Grosso

A campanha do Anápolis Vôlei na Superliga C começou com vitória tranquila. Jogando em casa, neste domingo (29), no Ginásio Newton de Faria, a equipe goiana fez sua estreia no torneio contra o Viva Vôlei (MT), com triunfo por 3 sets a 0. As parciais foram 25/14, 25/19 e 25/17. A partida durou apenas uma hora. Na avaliação do treinador Ricardo Picinin, os seus comandado...