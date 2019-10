Esporte Anápolis, Jaraguá e Morrinhos vão decidir vagas à elite após vitórias Rodada do fim de semana será decisiva para acessos e rebaixamentos

Três clubes, duas vagas e jogos decisivos no fim de semana. É o que a última rodada da Divisão de Acesso do Goiano reserva às torcidas de Anápolis, líder e a um empate do acesso, Jaraguá e Morrinhos. Vitoriosos na penúltima rodada, na noite desta quarta-feira (9), as três equipes se concentram à obtenção de duas vagas à 1ª Divisão do Estadual 2020. O Anápolis, o clube ...