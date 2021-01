Esporte Anápolis e Aparecidense empatam em retomada do Goianão Galo da Comarca saiu na frente ao marcar de pênalti. Camaleão empatou aos 22, com Cardoso, em bonita jogada

Anápolis e Aparecidense empataram por 1 a 1 na retomada do Campeonato Goiano, nesta quarta-feira (13), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O resultado, com o ponto somado, coloca o Galo da Comarca em 5º lugar, com 14 pontos. A Aparecidense segue fora da faixa de classificação às quartas de final. Com 12 pontos, é 8º colocado e está a 1 ponto do Goiânia, que abre a z...