Esporte Anápolis derrota Crac e se aproxima de vaga; Jataiense e Itumbiara empatam Duas partidas movimentaram o Grupo A do Campeonato Goiano na tarde desta sexta-feira (9)

Nos dois jogos disputados na tarde desta sexta-feira (9), válidos pelo Grupo A do Goianão 2021, o Anápolis se deu muito bem. O Galo da Comarca venceu o Crac, por 2 a 0, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O resultado praticamente garante o Anápolis nas quartas de final, com 10 pontos, atrás do Atlético-GO (19 pontos) e Grêmio Anápolis (14). Foi a segunda v...