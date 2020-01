Esporte Anápolis define valores de ingressos para jogos do Estadual Direção do Galo da Comarca cobrará de R$ 15 a R$ 40 nos bilhetes para partidas da equipe no Campeonato Goiano. Estreia será contra o Vila Nova

O Anápolis cobrará ingressos com valores que variam de R$ 15 a R$ 40 nos jogos da equipe como mandante no Campeonato Goiano. O primeiro duelo do Galo da Comarca, no Estádio Jonas Duarte, será diante do Vila Nova, na estreia da competição: quarta-feira (22), às 20h30. Para arquibancada o valor será de R$ 30 (inteira), nas cadeiras de R$ 40 (inteira), sendo R$ 15 ...