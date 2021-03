Esporte Anápolis contrata técnico Luís Carlos Winck Após dois jogos sem vencer, Galo da Comarca busca reação para se classificar para a próxima fase do Goianão

O Anápolis-GO anunciou, nesta terça-feira (29), a contratação do técnico Luís Carlos Winck, de 58 anos. O treinador chegará a Anápolis na manhã de quinta-feira (31) e, depois, viaja para acompanhar o Galo da Comarca no jogo diante da Jataiense, às 15h30, no Estádio Arapucão, em Jataí. Ex-lateral da seleção brasileira, Inter, Vasco e outros times, Luís Carlos Winck ...