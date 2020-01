Esporte Anápolis contrata atacante campeão em 2013 pelo Flamengo Paulinho, aos 31 anos, permaneceu no rubro-negro carioca até 2015, quando saiu e passou a rodar pelo País em busca de espaço para jogar

O Anápolis anunciou, nesta terça-feira (7), a contratação do atacante Paulinho, de 31 anos, ex-jogador do Flamengo. O atleta foi campeão da Copa do Brasil pelo clube rubro-negro, em 2013, e permaneceu no clube carioca até 2015, quando saiu para o Santos, por empréstimo. Depois disso, passou a rodar pelo País. Agora, Paulinho vai disputar o Campeonato Goiano pela p...