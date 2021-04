Esporte Anápolis bate Itumbiara e carimba vaga nas quartas de final Galo da Comarca vence no Estádio JK, por 1 a 0, e garante a 3ª colocação do Grupo A

Mesmo fora de casa, o Anápolis venceu o Itumbiara, por 1 a 0, na tarde deste domingo (18), no Estádio JK e carimbou classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano. O gol da vitória do Galo da Comarca foi anotado pelo zagueiro Vinícius, aos 23 minutos do 1º tempo. Com o resultado, o time anapolino chegou aos 13 pontos, no Grupo A, e garantiu a 3ª col...