Esporte Anápolis anuncia saída de treinador e já busca substituto Ranielle Ribeiro deixa o Galo após sete jogos e diretoria vai ao mercado para contratar novo técnico

O Anápolis anunciou nesta segunda-feira (29) a demissão do técnico Raniele Ribeiro do comando da equipe. A diretoria do Galo procura um substituto para a sequência do Campeonato Goiano. Ranielle Ribeiro chegou ao Anápolis para a disputa do complemento do Campeonato Goiano de 2020 e para comandar a equipe no Goianão de 2021. Ao todo, o treinador comandou o Galo e...