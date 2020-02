Esporte Anápolis acerta contratação do técnico Toninho Cecílio Treinador de 52 anos é aguardado no CT Cidade do Galo nesta terça-feira (11) e chega após demissão de Márcio Ribeiro

A direção do Anápolis confirmou, no início da noite desta segunda-feira (10), a contratação do técnico Toninho Cecílio. O treinador de 52 anos assume o Galo da Comarca após demissão, também nesta segunda, de Márcio Ribeiro. O profissional foi desligado após o empate com a Anapolina, no domingo (9). “Acabei de fechar com ele, tem meia hora que finalizamos ...