Esporte Anápolis é multado por espancamento de torcedor do Vila Nova no Jonas Duarte Caso ocorreu no intervalo do jogo entre os times na 1ª rodada do Goianão 2020, no dia 22 de janeiro. Clube colorado foi absolvido

Anápolis e Vila Nova foram julgados na última quinta-feira (6) pelo espancamento de um torcedor colorado, no intervalo do jogo entre os times na 1ª rodada do Goianão 2020. A partida terminou empatada sem gols, mas clubes foram denunciados pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJ DGO) por causa da agressão que partiu de membros de uma torcida ...