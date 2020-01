Esporte Análise: No primeiro desafio, Ney Franco testa variações no Goiás Técnico começa com trio de centroavantes e, no decorrer do jogo, muda posicionamento de atletas

O Goiás iniciou 2020 repetindo muito da equipe de 2019. Falhas defensivas, que resultaram em gols do adversário. Força ofensiva, com atacantes decidindo. Apesar disso, o técnico Ney Franco conseguiu mostrar, no triunfo por 3 a 2 sobre a Aparecidense, na estreia do Goianão, variações táticas no decorrer do jogo. Após 15 dias de pré-temporada, o clube esmeraldino entrou...