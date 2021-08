Esporte Análise mostra que seleção feminina de vôlei depende da força do ataque para pontuar Brasil enfrenta a Coreia do Sul na semifinal, nesta sexta (6), a partir das 9h

Mantido histórico nestes Jogos de Tóquio, as brasileiras da seleção de vôlei dependerão muito dos pontos de suas atacantes nesta sexta (6), a partir das 9h, quando enfrentam a Coreia do Sul na busca por uma vaga na final. Já as asiáticas costumam pontuar mais que as demais com erros das adversárias. A reportagem analisou como pontuaram todas as seleções femininas que di...