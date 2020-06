Esporte Análise | 50 anos do tri: e o Brasil conquistou a Lua Para colunista do POPULAR, Martín Fernandez, cinquentenário do tri e sua comemoração é "alívio em meio à pandemia e a oportunidade de exterminar lendas"

Na edição de 22 de junho de 1970, dia seguinte à conquista do tricampeonato mundial pela seleção, o Jornal do Brasil publicou: “A vitória do Brasil com a bola compara-se à conquista da Lua pelos americanos”. O inglês Jonathan Wilson, autor do fabuloso livro “A Pirâmide Invertida”, lançado no Brasil pela editora Grande Área, tratou de traduzir a metáfora do velho JB p...