Esporte Amistoso internacional pode marcar retorno de Walter aos gramados pelo Goiás Efeito suspensivo do atacante por doping chega ao fim em julho

O Goiás já oficializou que realizará um amistoso internacional, contra o Racing, do Uruguai, dia 6 de julho, às 18 horas, na Serrinha, com transmissão dos canais SporTV. A partida, além de servir como preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, também pode marcar a volta de Walter aos gramados. O jogador, que está suspenso por uso de doping, terá a puni...