Esporte Amistoso e jogo-treino ajudam a resgatar números do ataque do Vila Nova

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Após o jejum de 49 dias dos atacantes do Vila Nova, dentre partidas da Copa do Brasil e da Série B, os membros do setor ofensivo colorado agora são responsáveis por cinco dos seis gols marcados pela equipe nos últimos quatro compromissos realizados pelo time do técnico Eduardo Baptista. Juninho, pela 7ª rodada da Segundona, marco...