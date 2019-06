Esporte Amigos se tornam rivais em clássico no Mineirão Colegas de clube estarão de lados opostos na semifinal entre Brasil e Argentina

A semifinal da Copa América, nesta terça-feira, vai transformar em rivais por uma noite jogadores que são amigos e colegas de clube durante o ano inteiro no futebol europeu. A partida no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, significa para brasileiros e argentinos deixar de lado o companheirismo do dia a dia com os companheiros em prol da vitória de suas seleções....