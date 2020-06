Fernandinho conseguiu unir, ao mesmo tempo, simpatia e respeito das pessoas com as quais conviveu em Goiás. O ex-jogador do Vila Nova, que morreu nesta sexta-feira (5) aos 70 anos, vítima de câncer, é considerado uma referência dentro e fora de campo. Descrito como uma pessoa solícita e alegre, Fernandinho deixou um legado na vida e na carreira de amigos dos tempos de jogador, como ex-colegas de campo, técnicos e dirigentes.

O ex-jogador fazia alegria em campo, com dribles, arrancadas e gols. Fora de campo, alegrava amigos pelo jeito tranquilo, pacífico e cordial de lidar com cada pessoa. "Hugo Fernando foi responsável pela minha afirmação no Vila Nova. Eu estava subindo dos juniores para o time profissional. Fui escalado para jogar na lateral direita. Ele (Fernandinho) me deu moral, disse que eu era rápido e que faríamos uma grande dupla pelo lado direito. Acreditei, ganhamos o título de 1977 (Campeonato Goiano), no meu primeiro ano como titular. Lamento muito, pois é uma das melhores pessoas que conheci", disse o ex-jogador Zé Luiz, idolo do Vila Nova atuando como lateral e zagueiro.

Zé Luiz se refere ao ex-jogador pelo nome de batismo - Hugo Fernando. Eram amigos e vizinhos na Vila Nova. "Eu o encontrei há alguns dias num supermercado. Conversamos. Foi muito bom revê-lo. Minha mãe mora na 212 (rua) e ele (Fernandinho), na 215. É uma referência para mim. Como jogador, foi um dos três melhores ponteiros que eu vi jogar", detalhou Zé Luiz.

A "moral" dispensada a Zé Luiz por Fernandinho estava na índole do ex-atacante. Talento nato na definição de Paulo Gonçalves, técnico que não teve dúvida em convocá-lo para a seleção goiana, em 1975, na inauguração do Estádio Serra Dourada. "É um dos melhores do futebol goiano, sem dúvida. Na época dele, era rápido, técnico, habilidoso e, principalmente, inteligente. Para ser um grande jogador, inteligência é essencial. O Fernando tinha isso. Hoje, jogaria fácil em qualquer time", comentou Paulo Gonçalves que, no jogo com Portugal, optou pelo ataque goiano com Fernandinho, Lincoln e Raimundinho na vitória de 2 a 1 sobre Portugal. À época, Paulo Gonçalves era treinador do Goiás.

O talento de Fernandinho carregava, ainda, outro traço da personalidade de Fernandinho - a simpatia. "Era um jogador alegre, simpático. Foi um dos meus ídolos do Vila Nova. Eu ia aos estádios para vê-lo. Certa vez, ele (Fernandinho) foi eleito o mais simpático jogador do futebol goiano. Lamento muito a morte dele, pois fez muito pelo Vila. Além disso, um cara sensacional", citou o torcedor, empresário, ex-presidente e conselheiro do Vila Nova, Leonardo Rizzo. Se o Vila tem uma torcida apaixonada e vibrante, para Rizzo isso é um legado que deve ser creditado também a Fernandinho.

"Ele (Fernandinho) foi meu colega de ataque no Vila Nova. Fomos campeões em 1973. Era um jogador habilidoso, que veio do Campinas ao lado do Paô, Andes, Tal, Carlos Alberto, Chicão. Eu o chamava de Baiano. Sempre fomos amigos. Depois, trabalhei com uma das irmãs dele, a Joana, na Ceasa. Hoje, trabalho com outra irmã, a Tânia. É uma pessoa muito boa. Fiquei assustado quando recebi a notícia (da morte). Notícia triste", lamentou outro ídolo vilanovense, o ex-atacante Guilherme.

Fernandinho e Guilherme estão entre os melhores jogadores do Vila, como ficou demonstrado na eleição do POPULAR, em julho de 2013, por ocasião do aniversário de 73 anos do clube. No voto, os dois apareceram juntos na seleção da história colorada.