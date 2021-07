Esporte Amigos em Goiânia vibram com conquista de Rafael Toloi com a Itália Com muitos laços na capital goiana, zagueiro da seleção italiana, revelado pelo Goiás, teve torcida especial na final da Eurocopa

A conquista da Itália na Eurocopa fez vibrar muitos italianos e alguns brasileiros. No último domingo (11), existia torcida especial pela Azzurra do zagueiro Rafael Toloi, revelado pelo Goiás. Personagens que participaram da formação do jogador no clube esmeraldino mostraram orgulho pelo feito obtido pelo jogador ítalo-brasileiro. Rafael Toloi chegou ao Goiás nos meados d...