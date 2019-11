Esporte Amigo usará capacete de Tuka Rocha, que morreu em acidente aéreo, na etapa de Goiânia

A penúltima etapa da Stock Car na temporada terá homenagens a Tuka Rocha. O ex-piloto da categoria, de 36 anos, morreu no último domingo, três dias após sofrer acidente aéreo, no Sul da Bahia. A organização do evento prepara tributos com balões, objetos e minuto de silêncio. Amigo próximo, Diego Nunes usará o capacete oficial do ex-competidor. O 15º colocado na cl...