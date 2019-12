Esporte Americano que chamou o Brasil de chiqueiro teve mandíbula quebrada no UFC Campeão dos meio-médios, Kamaru Usman dedicou vitória ao Brasil após humilhar Colby Covington

A derrota do americano Colby Covington para Kamaru Usman na luta principal do UFC 245, em Las Vegas, neste fim de semana, foi comemorada por muitos brasileiros. Conhecido por ser um apoiador de Donald Trump e por suas polêmicas declarações racistas, Covington criou polêmica em 2017, no UFC São Paulo, ao dizer que o Brasil era um "chiqueiro" e que seu povo era de "animais i...