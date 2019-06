Esporte Ameaça traz memória de três anos atrás para o Vila Nova Oscilação na Série B e colocação na tabela fazem tormento da degola voltar a rondar clube colorado

A proximidade com a zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro era algo que não incomodava o Vila Nova há um bom tempo. Para termos mais exatidão com relação ao período, já se passaram 1.090 dias desde aquele 11 de junho de 2016, quando, após uma derrota para o Londrina, também por 1 a 0, assim como a ocorrida no último sábado (1°) no Serra Dourada, ...