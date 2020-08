Esporte Ambição vira realidade, e PSG alcança sua primeira final de Champions Nesta terça-feira (18), em Lisboa, o Paris Saint-Germain venceu o RB Leipzig por 3 a 0 e garantiu a classificação à final do torneio, a primeira nos 50 anos de clube

Antes das quartas de final, Neymar havia afirmado que nunca sentiu o título da Liga dos Campeões tão próximo do Paris Saint-Germain como nesta edição. Talvez facilitado pelo formato de jogos únicos em razão da pandemia, mas o fato é que, com grandes atuações do brasileiro, os franceses estão perto de conquistar a taça. Nesta terça-feira (18), em Lisboa, o Paris ...