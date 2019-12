Esporte Amanda Nunes vence holandesa e mantém cinturão pela 5ª vez; Marlon supera Aldo A "Leoa", que já tinha vencido a holandesa em 2013, chegou à marca de dez vitórias seguidas na organização

Em uma luta travada, mesmo com desempenho abaixo do que vem mostrando, a brasileira Amanda Nunes venceu a holandesa Germaine de Randamie por decisão unânime dos juízes (49-44 e 49-46 e 49-45) no UFC 245, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e manteve pela quinta vez o cinturão do peso galo. Amanda, que já tinha vencido a holandesa em 2013, ...