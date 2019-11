Esporte América-MG vence Guarani e complica Atlético-GO Coelho ultrapassou o Dragão na tabela de classificação e só depende de si para garantir acesso à Série A

Se o empate de 2 a 2 contra o Brasil não foi bom resultado para o Atlético, o desta sexta-feira (22) à noite foi péssimo à pretensão de acesso do Dragão. Fora de casa, em Campinas, o América (MG) voltou a vencer. Fez 1 a 0 no Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, marcando gol aos 34 minutos da etapa final, na conclusão de Vitão, após o bate-rebate na área. O goiano Juni...