Esporte América-MG e Bahia empatam sem gols na Arena Independência Com o resultado, o Coelho vai a 32 pontos e subiu momentaneamente para o 11º lugar na tabela. O Bahia conseguiu escapar, por enquanto, da zona do rebaixamento e soma 28 pontos, na 15ª posição

Na primeira partida sem o técnico Vagner Mancini, o América-MG não conseguiu sair do 0 a 0 com o Bahia na noite deste sábado (16), na Arena Independência, em Belo Horizonte, e completou 10 jogos sem marcar gols, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Coelho vai a 32 pontos e subiu momentaneamente para o 11º lugar na tabela. O Bahia ...