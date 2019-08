Esporte América-MG bate Guarani de virada e deixa a zona de rebaixamento da Série B Com o resultado, o time da casa deixou a zona do rebaixamento e subiu para a 13.ª posição com 21 pontos, dois a mais do que o Vila Nova, primeiro time dentro do Z4

Em jogo movimentado e com emoção até o fim, o América-MG bateu o Guarani por 3 a 2, de virada, na manha deste domingo, na Arena Independência, e deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida fechou a 18.ª rodada da competição. Com o resultado, o time da casa deixou a zona do rebaixamento e subiu para a 13.ª posição com 21 pontos, doi...