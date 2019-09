Esporte América-MG bate Criciúma, acumula 10º jogo invicto e complica o rival na Série B Coelho faz campanha de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro

O América-MG derrotou o Criciúma por 2 a 1 e chegou ao seu décimo jogo de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu na noite desta terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada da competição. De quebra, o time mineiro começa a sonhar com o G4 (zona de classificação à elite nacional). Com o resultado, o time mine...