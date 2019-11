Esporte Alvo do Santa Cruz, Itamar Schülle comandará o Vila contra o Cuiabá Treinador deve acertar com a equipe pernambucana para 2020, mas não deixará o Tigre antes do término do contrato, no final desta temporada

O técnico Itamar Schülle não deixará o Vila Nova antes do final da Série B e do término do seu contrato. O treinador é alvo do Santa Cruz para a próxima temporada, mas não sairá do clube goiano antes da conclusão da competição nacional, independentemente da situação do Tigre na 2ª Divisão - a equipe pode ser rebaixada nesta sexta-feira (22). A informação foi confirmada ...