Esporte Alvo do Goiás, meia decide ficar no Brusque Thiago Alagoano, de 31 anos, recebeu reajuste de salário e preferiu ficar no clube catarinense

O meia Thiago Alagoano, de 31 anos, decidiu ficar no Brusque-SC e não será mais reforço para o Goiás nesta temporada. O time catarinense reajustou o salário do jogador para mantê-lo no clube após proposta do Goiás para tentar tirá-lo da equipe recém-promovida à Série B. Thiago Alagoano fez 38 gols em 75 jogos pelo Brusque-SC e é considerado um dos principais nomes ...